Tuğba Ekinci coştu! Mayolu pozları ortalığı yıktı geçti

Tuğba Ekinci coştu! Mayolu pozları ortalığı yıktı geçti

Son zamanlarda siyasi paylaşımlarıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından peş peşe mayolu fotoğraflarını paylaştı. Ekinci'nin paylaşımları ortalığı kasıp kavurdu.

Tuğba Ekinci coştu! Mayolu pozları ortalığı yıktı geçti - Sayfa 1

Sosyal medya hesabından "Bir daha böylesi gelemeyecek, değerini bilin" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdıran Tuğba Ekinci, alkollü fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz'a ateş püskürmüştü. 

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Tuğba Ekinci coştu! Mayolu pozları ortalığı yıktı geçti - Sayfa 2

Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından bu kez bikinili fotoğrafını paylaşmıştı. Ekinci, oldukça zayıf olmasına rağmen de bikinili pozunu ''Şişko'' notuyla paylaşınca eleştirilerin hedefi de olmuştu.

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Tuğba Ekinci coştu! Mayolu pozları ortalığı yıktı geçti - Sayfa 3

Banyoda çekildiği yeşil bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Ekinci'ye takipçileri, ''Bu ne hal böyle'', ''Korkunç görünüyorsun'' gibi yorumlar yapılmıştı. 

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Tuğba Ekinci coştu! Mayolu pozları ortalığı yıktı geçti - Sayfa 4

Tuğba Ekinci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanyasına maddi destekte bulunduğu iddia edilen ve yeni başkanla bir araya gelen Murat Boz'a ateş püskürmüştü.

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