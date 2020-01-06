Tuğba Ekinci 'Bunlar kışın lazım olur' dediği kırmızı bikinisiyle olay oldu!
Magazin kamuoyunda sivri diliyle tanınan şarkıcı Tuğba Ekinci'nin sosyal medyada kırmızı bikinili paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekinci Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımıyla magazin gündemini salladı.
Şarkıcı Tuğba Ekinci "Bunlar kışın lazım" dediği kırmızı bikinili paylaşımıyla takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
Tuğba Ekinci'nin göğüs dekoltesinin ön planda olduğu bikinili pozuna "Ateş atıyorsun", "Sen ne zaman yaşlanacaksın", "Hayalet gibisin, kışın ortasında gezen yazlık papatya" ve "Maşallah hiç yaşlanmıyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.
Şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz aylarda gittiği masajda kadın takipçilerini kızdıracak açıklamalar yapmıştı. Masaj işini erkeklerin daha iyi yaptığını söyleyen Ekinci, "Erkekler nasıl bayanlardan haz alıyor ben anlamıyorum" demişti.