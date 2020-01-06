Tuğba Ekinci 'Bunlar kışın lazım olur' dediği kırmızı bikinisiyle olay oldu!

Tuğba Ekinci'nin göğüs dekoltesinin ön planda olduğu bikinili pozuna "Ateş atıyorsun", "Sen ne zaman yaşlanacaksın", "Hayalet gibisin, kışın ortasında gezen yazlık papatya" ve "Maşallah hiç yaşlanmıyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.