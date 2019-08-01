Tuğba Ekinci bikinili pozunu paylaştı! 'Korkunç görünüyorsun'

Son zamanlarda sıklıkla yaptığı siyasi paylaşımlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözleriyle gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından bu kez bikinili fotoğrafını paylaştı. Ekinci, oldukça zayıf olmasına rağmen de bikinili pozunu ''Şişko'' notuyla paylaşınca eleştirilerin hedefi de oldu.