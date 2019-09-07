Tuğba Ekinci "Adriana Lima kimmiş?" diyerek ıslık çalıp kalçasını gösterdi

Sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken 42 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci, instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile dünyaca ünlü manken Adriana Lima'ya meydan okudu. Ayna karşısında bikinisiyle video çeken Ekinci, kalçasını gösterdi.