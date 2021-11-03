TÜBİTAK'ta görevli Dilek Dündar Erbahar daha önce de intihara kalkışmış! Ölümünde siyanür şüphesi

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın 30 Ekim günü Tuzla’daki evinde ölü bulunmasıyla ilgili araştırma çok yönlü sürüyor. DHA’nın ulaştığı son bilgilere göre, Erbahar’a ulaşamayan yakınları eve geldiğinde kapıyı açan olmayınca, merdiven kullanarak eve girdi. İçeri giren yakınları Dilek Dündar Erbahar’ın yatakta hareketsiz yattığını görünce ambulansa ve polise haber verdi.