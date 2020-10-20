Tuba Ünsal'ın hapsi isteniyor! Eski eşinin sevgilisi Elisabeth Mas Vall affetmedi

Tuba Ünsal'ın eski eşi Caner Karaloğlu, Ünsalı İspanyol bir model olan Elisabeth Mas Vall ile aldatmasının ardından Vall, karşılaştıkları mekanda kendisini darp eden Tuba Ünsal’ı affetmedi. Savcılık, Ünsal hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.