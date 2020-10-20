Tuba Ünsal'ın hapsi isteniyor! Eski eşinin sevgilisi Elisabeth Mas Vall affetmedi
Tuba Ünsal'ı Caner Karaloğlu, İspanyol model Elisabeth Mas Vall ile aldatmıştı. Vall, kendisini darp ettiğini iddia ederek Ünsal'dan şikayetçi oldu.
Tuba Ünsal'ın eski eşi Caner Karaloğlu, Ünsalı İspanyol bir model olan Elisabeth Mas Vall ile aldatmasının ardından Vall, karşılaştıkları mekanda kendisini darp eden Tuba Ünsal’ı affetmedi. Savcılık, Ünsal hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre İspanyol model Elisabeth Mass Vall, geçtiğimiz aylarda kendisini Tuba Ünsal'la aldatan eski eşi Caner Karaloğlu ile lüks bir restoranda karşılaşmış, onunla konuşmak istemiş, fakat hem Karaloğlu'dan, hem de Tuba Ünsal'dan dayak yemişti.
Ünlü model şikayetçi olunca, Karaloğlu hakkında hakaret ve darptan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Savcılık, Ünsal'dan da dayak yiyen Vall'ın müşteki olduğu dosyayı, Uzlaşma Büro'ya yolladı. Ancak İspanyol model Ünsal'ı affetmedi, olayla ilgili yaralama suçundan dava açıldı.