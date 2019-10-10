Tuba Ünsal'ın balkondaki göğüs dekolteli pozu olay oldu! Nefesleri kesti
Son dönemde aşkla gündeme gelen Tuba Ünsal, balkonda verdiği cesur pozla sosyal medyaya damga vurdu. Kısa sürede binlerce beğeni alan güzel oyuncu nefesleri kesti.
Uzun süredir evli iş insanı Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, Instagram'dan verdiği cesur pozla adından söz ettirdi.
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İspanyol model Elisabeth Mas ile eşi Caner Karaloğlu'nun evliliğindeki üçüncü kadın ilan edilen Tuba Ünsal, gelen tepkilere rağmen aşkını yaşamaktan çekinmiyor.
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Sosyal medya paylaşımlarına da son hızla devam eden 37 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından üzerinde sadece gömleğin olduğu pozunu takipçileriyle paylaştı.
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Ünsal siyah-beyaz paylaştığı fotoğrafının altına "Akıp giden bir bataklığın içindeyiz hepimiz ama yıldızlara bakıyor bazılarımız" notunu düştü. Ünsal'ın cesur pozuna ise kısa sürede beğeni yağdı.
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