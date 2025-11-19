Tuba Ünsal'ı kiracısı yordu! 7 Aydır ödeme yapmıyor

Tuba Ünsal, "Berlin'deyim. 7 aydır kiramı ödemeyen ve sonrasında da evde 1.5 sene sonra tahtakurusu çıktı diyen kiracımı evimden çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim.

1. Cehennemin yolu iyi niyet taslarıyla örülü /Fact

2. Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma

3. Hala vicdan yapmak/ çünkü avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hale gelecek hatalar yapan biri maalesef seni dinlemeyip işi çığrından çıkarabiliyor.

4. Çocuğu var diye hala üzülmek!!

5. Yorgunum