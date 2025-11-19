Tuba Ünsal'ı kiracısı yordu! 7 Aydır ödeme yapmıyor
Berlin'deki kiracısının 7 aydır kirasını ödemediğini belirten oyuncu Tuba Ünsal, 'Yorgunum' diyerek yaşadığı mağduriyeti paylaştı.
Uzun zamandır ekranlardan uzak duran oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından dert yandı. Berlin'de bulunan kiracısıyla sorunla yaşadığını belirten Ünsal kiracısının kirasını 7 aydır ödemediğini söyledi.
7 AYDIR KİRA ÖDEMİYOR
'Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla dolu' diyerek paylaşım yapan Ünsal şunları yazdı:
Tuba Ünsal, "Berlin'deyim. 7 aydır kiramı ödemeyen ve sonrasında da evde 1.5 sene sonra tahtakurusu çıktı diyen kiracımı evimden çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim.
1. Cehennemin yolu iyi niyet taslarıyla örülü /Fact
2. Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma
3. Hala vicdan yapmak/ çünkü avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hale gelecek hatalar yapan biri maalesef seni dinlemeyip işi çığrından çıkarabiliyor.
4. Çocuğu var diye hala üzülmek!!
5. Yorgunum