Tuba Ünsal'dan şok sözler! Ayrılık acısı yaşıyorsanız...
Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu Tuba Ünsal kendisine yeni bir iş buldu.
İlk evliliğini Cem Cantaş, ikincisini Murat Pilevneli, üçüncüsünü de Mirgün Cabas ile yapan Ünsal, geçen yıl kendisinden 10 yaş küçük iş insanı Emir Ersoy ile birlikte olmaya başlamıştı.
İlişkisi devam eden Ünsal, ayrılık acısı çekenlere uzman konuklarıyla ders verecek.
Tuba Ünsal şöyle konuştu:
"DERS VERECEĞİM"
"Her ayrılığın ardından kendimi bulma yöntemlerimi ve o acıdan kurtulma yöntemlerimi defalarca deneyimledim. Ve yeni yöntemler geliştirdim. Ama bir şeyin farkına vardım. Kimse bize 'Nasıl iyileşiriz'i öğretmiyor. O yüzden kalbini toparlamaya çalışan, yeniden kendine dönmek isteyenler için 13 derslik bir yolculuk hazırladım."
TUBA ÜNSAL KİMDİR?
Tuba Ünsal (d. 7 Aralık 1981, Denizli), Türk oyuncu ve eski manken.
Denizli'de doğdu. İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise İzmir’de okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi.
1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.