Tuba Ünsal'dan kritik karar! Bali'deki evini satışa çıkardı
Oyuncu Tuba Ünsal uzun süre yaşadığı Bali’deki tropikal villasını satma kararı aldı. Ünsal, "İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok" dedi.
Ünsal, taşınma planları ve iki evi aynı anda sürdürmenin güçlüğü nedeniyle Canggu’daki mülkünü mobilyalarıyla birlikte elden çıkarmaya karar verdiğini duyurdu.
İLK EVİ SATIYOR
3 yıl önce gittiği Bali'de uzun zaman kalan Tuba Ünsal, kendisine bir ev almıştı. Daha sonra bir ev daha alan isim, Canggu’da yer alan ilk evini mobilyalarıyla birlikte satmaya karar verdiğini açıkladı.