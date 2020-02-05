Tuba Ünsal'dan Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya olay gönderme
Tuba Ünsal, sosyal medyada paylaştığı hikayesinde rüyasını anlatıp Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya olay bir göndermede bulundu.
Son zamanlarda herkes tarafından merak edilen Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya olay bir gönderme Tuba Ünsal'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde Super Bowl LIV'i yerinde izlemek için sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Amerika'ya giden Acun Ilıcalı, fena yakalanmıştı. İkili, Ünsal'ın diline düştü.
Tuba Ünsal, sosyal medya hesabı Instagram'da bir video paylaşarak gördüğü bir rüyayı anlattı. Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Ünsal, Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle yakalanmasını herkese yeniden hatırlatmış oldu.
Ünsal, rüyasını şu sözlerle anlattı: "Dün gece rüyamda Acun Ilıcalı'yı gördüm. Kıs kıs gülüyorum diyorum ki 'Nasıl yakalandın Super Bowl'da diyorum. Ya Tuba sorma ya' falan diyor. Bu kadar. Hikaye bu." ifadelerini kullandı.
Öte yandan önceki akşam gerçekleştirilen Super Bowl LIV'i yerinde izlemek üzere Amerika'ya giden Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile görüntülenmişti. Çiftin birlikte olduğu ise sunucu Martha Stewart çektiği selfie ile ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ise kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi için henüz bir açıklama yapmadı.