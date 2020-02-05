Tuba Ünsal'dan Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya olay gönderme

Öte yandan önceki akşam gerçekleştirilen Super Bowl LIV'i yerinde izlemek üzere Amerika'ya giden Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile görüntülenmişti. Çiftin birlikte olduğu ise sunucu Martha Stewart çektiği selfie ile ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ise kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi için henüz bir açıklama yapmadı.