Tuba Ünsal'dan 3. çocuk itirafı Instagram canlı yayınında anlattı
Tuba Ünsal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un Instagram canlı yayınına katıldı. Ünsal'ın üçüncü çocuk itirafı duyanları şaşırttı.
38 yaşındaki Tuba Ünsal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un Instagram canlı yayın konuğu oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarıyla uzun bir süredir gönüllü karantina altında olan Ünsal, sürece dair yaptığı açıklamalarıyla ve üçüncü çocuk itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.
İşte Tuba Ünsal'ın açıklamalarından dikkat çeken o kısımlar...
''47 gündür Sare ve Civan Mert ile evdeyiz. Sıkıldığım anlarda hastaneleri aklıma getiriyorum, çalışanların ve hastaların durumunu düşünüyorum. Allah ‘Of’ diyeni çarpar. Sarılmadan duramayan bir insan olarak karantina bitince ilk işim; sevdiklerimin boynuna atlamak olacak.''
''Kaç çocuğun var?' diye soran olunca, Mirgün’ün kızı Leyla’yı da sayıyorum. Kimse bilmez ama bir kızım daha bulunuyor. Annesi öldürülmüş. Koruyucu ablalık yapıyorum.''
''Sosyal medyayı seviyordum ama korona sayesinde oradaki herkesin hayatlarının ne kadar fake olduğunu gördüm. Tahammülüm kalmadı. Kapatmayı düşünüyorum.''