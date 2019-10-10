Tuba Ünsal Yasmin Erbil'e 'Kıro' deyince olanlar oldu birbirlerine girdiler

Tuba Ünsal isim vermeden sosyal medya hesabına “Her şeyi paylaşmaya alışmış dijital erozyon insanları için bir uyarı, gittiğiniz filmden sahneleri çekmeniz ve paylaşmanız emeğe saygısızlık, her şeyden de öte yasaktır ve tabir-i caizse kıroluktur. Yapmayınız” diye yazdı.