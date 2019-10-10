Tuba Ünsal Yasmin Erbil'e 'Kıro' deyince olanlar oldu birbirlerine girdiler
Tuba Ünsal ve Yasmin Erbil, sosyal medyada birbirlerine girdiler.
Psikolojik gerilim filmi Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Joker karakterinin filmi, 4 Ekim'de vizyona girmesiyle gişe rekorları kırmaya başladı. Filmi izlemeye gidenler arasında Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin de vardı.
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Joker filmini izleyen birçok kişi gibi Yasmin Erbil'de beğendi ve filmden bazı kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
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Yasmin Erbil'in paylaştığı film kareleri ise Tuba Ünsal'la karşı karşıya gelmesine neden oldu.
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Tuba Ünsal isim vermeden sosyal medya hesabına “Her şeyi paylaşmaya alışmış dijital erozyon insanları için bir uyarı, gittiğiniz filmden sahneleri çekmeniz ve paylaşmanız emeğe saygısızlık, her şeyden de öte yasaktır ve tabir-i caizse kıroluktur. Yapmayınız” diye yazdı.
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