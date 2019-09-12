Tuba Ünsal yasak aşkı Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabet Mas ile saç saça kavga etti

İspanyol model Elisabeth Mas ile evli olan Caner Karaloğlu, Tuba Ünsal'la yeni bir aşka yelken açmış, bu yasak aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılmak üzere olduğu söylenen Karaloğlu ile aşkını gizlemeden yaşayan Tuba Ünsal'ın ilişkisinde ipler koptu, ortalık fena karıştı.