Tuba Ünsal yarı çıplak 14 Şubat kutladı sosyal medyaya damga vurdu

''Sonra elinde kocaman bir sıfır kalıyor. Güçlüsü güçsüzü tüm kadınlar aşk karşısında kekeme... Mümkün olana kanaat etseniz, hayallerinizi hakikat zannetmekten vazgeçseniz bu böyle olmaz! Bu haliyle herkes acınacak durumdadır, ama insan önce kendine acımalı."