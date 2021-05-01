BIST 1.398
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 470,75

Tuba Ünsal hastalığını ilk kez anlattı 'Öldürmüyor ama süründürüyor'

Tuba Ünsal hastalığını ilk kez anlattı 'Öldürmüyor ama süründürüyor'

Tuba Ünsal, hastalığını ilk kez anlattı. Avusturya'daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul'da kalan oyuncu, zor günler yaşadı.

Tuba Ünsal hastalığını ilk kez anlattı 'Öldürmüyor ama süründürüyor'

Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir kitapçıya geldiği esnada basın mensuplarının kameralarına takıldı. Tuba Ünsal, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. 

114
Tuba Ünsal hastalığını ilk kez anlattı 'Öldürmüyor ama süründürüyor'

Geçtiğimiz hafta rahatsızlığı için Avusturya'daki bir detoks merkezine gitmek isteyen ancak uçağı kaçıran oyuncu, bilinmeyen rahatsızlığından bahsetti.

214
Tuba Ünsal hastalığını ilk kez anlattı 'Öldürmüyor ama süründürüyor'

Meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastası olduğunu ve merkeze gitmeyi planladığını ancak uçağı kaçırdığını söyleyen Ünsal, hastalığını şu sözlerle anlattı:

314
Tuba Ünsal hastalığını ilk kez anlattı 'Öldürmüyor ama süründürüyor'

"Sağlık merkezine gidiyordum, rahatsızlığım var onunla ilgili, gidemedim 'Bunda da hayır vardır' dedim. Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya korona çıktı alacağım merkezde ya pasaportum gelmedi.''

414