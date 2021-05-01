Tuba Ünsal hastalığını ilk kez anlattı 'Öldürmüyor ama süründürüyor'
Tuba Ünsal, hastalığını ilk kez anlattı. Avusturya'daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul'da kalan oyuncu, zor günler yaşadı.
Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir kitapçıya geldiği esnada basın mensuplarının kameralarına takıldı. Tuba Ünsal, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.
Geçtiğimiz hafta rahatsızlığı için Avusturya'daki bir detoks merkezine gitmek isteyen ancak uçağı kaçıran oyuncu, bilinmeyen rahatsızlığından bahsetti.
Meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastası olduğunu ve merkeze gitmeyi planladığını ancak uçağı kaçırdığını söyleyen Ünsal, hastalığını şu sözlerle anlattı:
"Sağlık merkezine gidiyordum, rahatsızlığım var onunla ilgili, gidemedim 'Bunda da hayır vardır' dedim. Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya korona çıktı alacağım merkezde ya pasaportum gelmedi.''