Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı! 'Öldürmüyor ama süründürüyor!'

"Kimsenin kimseyi eleştirecek hali yok"

Ünsal, 17 günlük kapanma nedeniyle vatandaşların İstanbul'dan pek çok kente akın etmesiyle ilgili, "Biz buradayız o kaosun içinde olmak istemedik. Artık mümkün mertebe herkes kendi mikro dünyasındaki psikolojik sağlığını düşünmek zorunda. O, onu eleştiriyor, o da onu. Bıktık, yıldık. Herkes ne yapıyorsa kabulümüz. O kadar zor süreçten geçiyoruz ki bakın tiyatrolar bir yıldır çalışmıyor. Sinemalar çalışmıyor, restoranlar açılıyor, kapanıyor, eğlence sektörü felaket durumda. İnsanlar evlerine ekmek götüremiyorlar. Kimsenin kimseyi eleştirecek hali yok bence. Herkesin canı burnunda. Kurallara uyduktan sonra isteyen Bodrum'a, isteyen de Karadeniz'e gitsin" diye konuştu.