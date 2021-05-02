Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı! 'Öldürmüyor ama süründürüyor!'
Oyuncu Tuba Ünsal, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastası olduğunu açıklayan Ünsal, "Bu hastalık öldürmüyor ama süründürüyor" dedi
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tuba Ünsal (39), pandemi nedeniyle 17 gün sürecek kapanma öncesinde Nişantaşı'ndaki bir kitapçıya uğradı. Kendisi ve çocukları için 26 tane kitap alan ünlü oyuncu, kapanma döneminde ailece kitap okuyacaklarını söyledi.
Geçtiğimiz hafta Avusturya'daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçıran ve İstanbul'da kalan Ünsal, tedavisi için yurt dışına gitmek istediğini söyledi. Ünsal, Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'geçirgen bağırsak sendromu' hastası olduğunu belirtti.
Ünlü oyuncu, "Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya korona çıktı bir türlü gidemedim. Benim, 'geçirgen bağırsak sendromu' rahatsızlığım var, belli dönemlerde diyet ve sağlıklı beslenmem gerekiyor. Bu hastalık öldürmüyor ama süründürüyor" dedi.
"Kimsenin kimseyi eleştirecek hali yok"
Ünsal, 17 günlük kapanma nedeniyle vatandaşların İstanbul'dan pek çok kente akın etmesiyle ilgili, "Biz buradayız o kaosun içinde olmak istemedik. Artık mümkün mertebe herkes kendi mikro dünyasındaki psikolojik sağlığını düşünmek zorunda. O, onu eleştiriyor, o da onu. Bıktık, yıldık. Herkes ne yapıyorsa kabulümüz. O kadar zor süreçten geçiyoruz ki bakın tiyatrolar bir yıldır çalışmıyor. Sinemalar çalışmıyor, restoranlar açılıyor, kapanıyor, eğlence sektörü felaket durumda. İnsanlar evlerine ekmek götüremiyorlar. Kimsenin kimseyi eleştirecek hali yok bence. Herkesin canı burnunda. Kurallara uyduktan sonra isteyen Bodrum'a, isteyen de Karadeniz'e gitsin" diye konuştu.