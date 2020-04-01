Tuba Ünsal ev karantinasında sıkılanlara sitem etti 'Oklavayla saldırasım var'
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisini eve kapatan Tuba Ünsal, 'Evde sıkıldım' diyenlere sert çıktı. Ünsal, açıklamalarını Instagram hesabından yaptı.
Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken ünlü isimler de birçok kişi gibi kendisini eve kapattı. Evde karantina altında olan ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi. Bu isimlerden biri de Tuba Ünsal oldu.
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Tuba Ünsal, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle evde kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı. "Karantinada canım sıkılıyor" diyenlere sitem eden Ünsal, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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''Story bile çekemiyorum. Evinde tek başına oturup, 'Karantinada canım sıkılıyor' diyenlere oklavayla saldırasım var. Ya böyle olsaydınız?''
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''Birisi de 'Ne kadar bakımsızsınız' yazmış. Uyandığımdan beri kahvaltı hazırla, çocukların ödevlerini yaptır... Daha banyoya gidemedim.''
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