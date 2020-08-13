Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ile mesajlarını ifşa etti herkes gülmekten kırıldı
Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas’la olan mesajlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı. İkilinin çocuklar hakkındaki sohbeti, herkesi kahkahaya boğdu.
Tuba Ünsal ve gazeteci Mirgün Cabas 31 Mayıs 2013 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrindeki sade bir nikah töreniyle evlendi fakat çift aile olmaktan asla vazgeçmeyeceklerini söyleyerek 2018 yılında boşandı.
Sevgilerinin daim olduğunu belirten ve arkadaş kalmayı başaran ikili oğulları Civan Mert için sık sık bir araya gelmeyi sürdürüyor.
Oğullarının eğitim hayatı konusunda endişelenen Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas yol haritasını belirlemek için mesajlaşmayı seçti. Tuba Ünsal ise bu mesajlaşmayı sosyal medya hesabında paylaşarak birçok aileyle aynı durumda olduklarını gösterdi.
Dün akşam saatlerinde Koronavirüs Bilim Kurulunun yaptığı toplantının ardından verilen tavsiye kararıyla okulların yüz yüze eğitime geçiş tarihi 21 Eylül olarak kararlaştırıldı.