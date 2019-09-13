Tuba Ünsal Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas'le kavga etti ağlayarak anlattı
Sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas'i darp ettiği iddia edilince Tuba Ünsal, ağlayarak açıklama yaptı.
Tuba Ünsal'ın sevgilisi Caner Karaloğlu eşi İspanyol model Elisabeth Mas ile 2014 yılında İstanbul'da tanışmış, 2016 yılında da kızlarını kucaklarına almıştı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren çift, geçtiğimiz sene boşanma kararı almış fakat boşanma bir türlü gerçekleşememişti.
Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasında olduğu iş insanı Caner Karaloğlu ile sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü oyuncu Tuba Ünsal'ın kendisini bir günde iki kez dövdükleri iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Elisabeth Mas Vall, ayrıca Tuba Ünsal hakkında aile mahkemesinden uzaklaştırma tedbiri kararı çıkarttı.
Avukat Zeynep Hatemi tarafından mahkemeye verilen şikayet dilekçede 28 Ağustos'ta Tarabya ve Bebek'te bulunan iki ünlü mekanda Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal tarafından ayrı ayrı darp edildiği iddiası şöyle anlatıldı:
Elisabeth Mas Vall, birkaç arkadaşı ile yemek yemek için gittiği restoranda boşanmakta olduğu eşi Caner Karaloğlu ile karşılaşarak selam verdi. Caner Karaloğlu'nun yanında oturan oyuncu Tuba Ünsal, bir anda Elisabeth Mas Vall'ın saçlarına yapıştı. Tuba Ünsal'ın elinden saçlarını zor kurtaran Elisabeth Mas Vall, arkadaşları ile restorandan ayrıldı.