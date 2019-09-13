Tuba Ünsal Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas'le kavga etti ağlayarak anlattı

Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasında olduğu iş insanı Caner Karaloğlu ile sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü oyuncu Tuba Ünsal'ın kendisini bir günde iki kez dövdükleri iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Elisabeth Mas Vall, ayrıca Tuba Ünsal hakkında aile mahkemesinden uzaklaştırma tedbiri kararı çıkarttı.