Tuba Ünsal bedduayı bastı! Umarım bunun acısını kat kat yaşar
Oyuncu Tuba Ünsal, İstanbul Arnavutköy'de annesi gözleri önünde başından vurularak öldürülen 6 yaşındaki Almira'ya sahip çıktı. Ünsal Almira ile geçirdiği bir günü sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerini ağlattı.
Almira'nın ablası olmaya karar veren Ünsal duygulu anları şöyle anlattı:
Dün çok hassas bir gündü benim için... Gazetede hikayesini görüp ulaştığım annesi gözünün önünde öldürülen Almira ile beraberdik. Onun ablası olmaya, hayatı boyunca elinden tutmaya karar verdim.
Tanışmadan önce teyzesine “Ben kimsede kalmam beni sakın bırakma” dedi, tanışınca “Seninle uyuyabilir miyim” dedi hemen...Ulk karşılaşmamızda sarıldık, el ele pedegoga gittik. Parkta oynadık, benim çocuklarımla tanıştı. Leyla, Sare ve Civan'la arkadaş oldu. Bir ara bana dönüp “Annemin de adı Tuba’ydı şimdi yok annem ama bahçesi var, onu özleyince oraya gidiyorum” dedi.
"Ne yapacağımı şaşırdım"
Sabırla, ağlamadan, sakince yöneterek günü geçirmeye çalıştım. Yıkadım, sarıldım, uyuttum. Sare'yle uyumak istedi. "Her şey şahane geçti" derken gece birde uyandı ve ağlamadan sakince “Tuba anneme beni götürebilir misin?” dedi. Ben perişan oldum ne yapacağımı şaşırdım.
"Umarım hayatında bunun acısını kat kat yaşar"
Tekrar sarıldık uyutmaya çalıştım. Yatağıma döndüğümde bunu bu kadar minicik bir çocuğa yaşatan cani adama beddua ettim, "Umarım hayatında bunun acısını kat kat yaşar" dedim. Emine'ler, Tuba'lar gittiğinde sadece mezara onların bedenleri girmiyor. Arkada kalanların bir ömür boyu ölümle yaşam arasında hayatları çürüyor.