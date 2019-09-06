Tuba Ünsal bedduayı bastı! Umarım bunun acısını kat kat yaşar

Tanışmadan önce teyzesine “Ben kimsede kalmam beni sakın bırakma” dedi, tanışınca “Seninle uyuyabilir miyim” dedi hemen...Ulk karşılaşmamızda sarıldık, el ele pedegoga gittik. Parkta oynadık, benim çocuklarımla tanıştı. Leyla, Sare ve Civan'la arkadaş oldu. Bir ara bana dönüp “Annemin de adı Tuba’ydı şimdi yok annem ama bahçesi var, onu özleyince oraya gidiyorum” dedi.