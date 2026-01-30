Tuba Ünsal aşkları hakkında ilk kez konuştu! "Çoğu kez pas pas edildim..."
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, son katıldığı programda aşk hayatına dair yaptığı cesur ve samimi açıklamalarla dikkat çekti. İlişkilerinde kendisini “paspas” gibi hissettiğini söyleyen Ünsal, bugüne kadar yaşadığı aşklar hakkında derin bir itirafta bulundu.
Ünsal,"Ben kimsenin peşinde koşmadım" dedi. Yaşadığı ilişkilerde kendisinden çok şey verdiğini açıklayan Ünsal pişmanlıklarını açıkladı.
Ünlü oyuncu, son zamanlarda gündeme gelen başka bir kararıyla da dikkatleri üzerine çekti. Bali’deki iki villasını yönetmenin zorluğundan bahseden Ünsal, ilk aldığı villasını satışa çıkarmaya karar verdiğini duyurdu.
“İki villayı yönetemem. Zaten gidemiyorum da, durmasına gerek yok,” diyen Ünsal, villanın Bali’nin en ünlü yoga stüdyosuna yakın olduğunu belirterek, aslında bu evi çocuklarını orada okutmak amacıyla aldığını söyledi.
Aynı zamanda duygusal iyileşme üzerine çalıştığı "Kırık Kalpler Atölyesi" programıyla da gündemde olan Tuba Ünsal, son olarak 11 yaş küçük sevgilisi Emir Ulusoy ile ilişkisini kamuoyuyla paylaştı.