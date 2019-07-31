Tuba Büyüküstün'ün yeni imajı herkesi şaşırttı! Görenler tanımakta zorluk çekti

Başarılı oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından beğenilirken Büyüküstün'den bir de istekleri oldu. Uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak kalan güzel oyuncuya takipçileri, "Çok güzel olmuşsun. Yeni dizi istiyoruz ne olur ekrana dön" diyerek isteklerini de dile getirdi.