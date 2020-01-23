Tuba Büyüküstün'ün korku dolu anları Rise of Empires Ottoman galasında olay!
'Rise of Empires: Ottoman'ın galasında Tuba Büyüküstün, korku dolu anlar yaşadı. Korumaları sayesinde arabasına binerek uzaklaştı.
Önceki akşam Netflix'in yeni projesi 'Rise of Empires: Ottoman'ın galası düzenlendi. Eğlenceli süren gece kabus gibi bitti. Başrollerden Tuba Büyüküstün, ünlülerin korkulu rüyası sokak satıcılarından nasibini aldı.
Büyükütstün, Asmalımescit’te aracına binmeye çalışan satıcılar yüzünden büyük korku yaşadı. İki sokak satıcısı, para istedikleri oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine ikili, araca binmeye çalıştı. Kısa süreli korku atlatan Tuba Büyüküstün'ün imdadına korumaları yetişti.
ünlü oyuncunun korumaları, araca binmeye çalışan sokak satıcılarını uzaklaştırdı. Güzel oyuncu, olay sonrası şoförüne "Gaza bas" talimatı vererek gözden kayboldu.
Öte yandan başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez'in paylaştığı Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi gerçekleşti.