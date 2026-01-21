Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları büyüdü! Baba Onur Saylak'tan çok özel paylaşım...

ANNLERİNE BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan karelerde Maya ve Toprak'ın anneleri Tuba Büyüküstün'e olan benzerlikleri de gözlerden kaçmadı. Özellikle yüz hatları ve bakışlarıyla annelerini andıran ikizler için sosyal medyada "Annelerinin kopyası", "Tuba Büyüküstün'ün gençliği gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.