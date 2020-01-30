Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi Rise of Empires Ottoman'a damga vurdu
Tuba Büyüküstün, Netflix belgeseli 'Rise of Empires: Ottoman'da hamam sahnesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez'in başrolünü oynadığı belgesel dizi 'Rise of Empires: Ottoman' geçtiğimiz hafta Netflix'de yayın hayatına başladı.
Tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alan yapıma Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi damga vurdu.
Şimdiye kadar olduğu gibi Rise of Empires: Ottoman belgeselinde de oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.
Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.