Tuba Büyüküstün'ün başrolünde olduğu Rise of Empires: Ottoman'ın detayları
Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alan Rise of Empires: Ottoman'da başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Birkan Sokullu var. İşte detaylar…
Tuba Büyüküstün, son olarak Star Tv ekranlarında yayımlanan Cesur ve Güzel adlı dizide rol almıştı. Ardından uzun bir süre televizyon ekranlarından uzak kalan Büyüküstün, Netflix'in projesiyle dönüyor.
117
Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak 2020’de yayımlanacak.
217
Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.
317
Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.
417