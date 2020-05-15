Tuba Büyüküstün'den estetik açıklaması geldi tek tip eleştirisi olay!
Doğallıktan yana olan Tuba Büyüküstün, gençlerin estetiğe merakı üzerine yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti. İşte Tuba Büyüküstün'den estetik açıklaması...
Son olarak Netflix'te yayımlanan Rise of Empires: Ottoman belgeseli ile izleyici karşısına çıkan ardından koronavirüs salgını sürecinde YouTube'da kanal açarak sevenleriyle buluşan Tuba Büyüküstün, son dönemde artan estetik merakı üzerine bir açıklama yaptı.
Birçok kez makyajsız haliyle kamera karşısına geçen ve doğal haliyle poz vermekten çekinmeyen Tuba Büyüküstün, son zamanlarda kadınların tek tip olmasını eleştirdi.
Büyüküstün, ''Gençlerin estetik yapmasına üzülüyorum. Cilt gençken çok güzel, onunla oynamak sahip olduğun şeyi harcamak gibi oluyor. Herkes birbirine benziyor'' dedi.
Öte yandan Netflix'te oynadığı 6 bölümlük Osmanlı belgeselinin ardından ekranlarda görülmeyen Tuba Büyüküstün, bir YouTube canlı yayınında dizilere geri dönme üzerine de yorumunu yapmıştı.