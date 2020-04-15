Tuba Büyüküstün YouTube kanalında güzellik itirafıyla herkesi şaşırttı!
Açtığı YouTube kanalında sevenleriyle buluşan Tuba Büyüküstün, salgın nedeniyle evde ikizleri Maya ve Toprak ile vakit geçirdiğini söyledi. Ünlü oyuncu konuşmasında güzellik sırrını da açıkladı.
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, korona salgını sonrası eve kapanırken, birkaç ay öncesinde açtığı YouTube kanalında hayranlarıyla buluştu. Evde ikizleri Maya ve Toprak ile vakit geçiren güzel oyuncu, takipçilerine yaptığı itirafla herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde 2014-2015 yıllarında yayınlanan “Kara Para Aşk” dizisindeki partneri Engin Akyürek’le başrolleri paylaşan güzel oyuncu, Akyürek ile tekrar oynamak istediğini söyledi.
"Tembellik itirafı olay oldu": Su gibi güzelliğiyle ünlenen Tuba Büyüküstün'ü, güzellik sırrı yine “su” çıktı. Oyuncu, güzellik sırrının doğallık olduğunu belirtti. Sadece yüzünü yıkayıp krem sürdüğünü belirten Tuba Büyüküstün, “Daha fazlası için çok tembelim” ifadelerini kullandı.
Tuba Büyüküstün Kimdir?
Tuba Büyüküstün sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor. Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Özel Doğuş Okulları’ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu.