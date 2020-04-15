Tuba Büyüküstün YouTube kanalında güzellik itirafıyla herkesi şaşırttı!

"Tembellik itirafı olay oldu": Su gibi güzelliğiyle ünlenen Tuba Büyüküstün'ü, güzellik sırrı yine “su” çıktı. Oyuncu, güzellik sırrının doğallık olduğunu belirtti. Sadece yüzünü yıkayıp krem sürdüğünü belirten Tuba Büyüküstün, “Daha fazlası için çok tembelim” ifadelerini kullandı.