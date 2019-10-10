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Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'den aşk pozu! Onur Saylak unutamadı demişlerdi

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen Instagram'dan aşk pozu paylaştı, sosyal medya yıkıldı.

İki yıl önce 6 yıllık evliliğini bitirerek ikiz kızlarının babası Onur Saylak'tan ayrılan Tuba Büyüküstün, 1,5 yıldır işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le aşk yaşıyor. İkilinin olaylı başlayan aşkları, hız kesmeden devam ederken sosyal medya hesaplarından yaptıkları aşk paylaşımlarıyla da sıklıkla gündeme geliyorlar. 

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Zaman zaman haklarında evleneceklerine dair haberler çıkan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda bu haberleri, "Bizi de düğüne çağırın" , "Böyle şeyleri nereden duyuyorsunuz bilmiyorum ama doğru değil" diyerek yalanlamıştı. 

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Henüz evlilik düşünmeseler de mutlulukları gözlerinden okunan çiftten Umut Evirgen, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla bu mutluluğu takipçileriyle de paylaştı. Evirgen'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. 

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Umut Evirgen, geçtiğimiz aylarda da Instagram hesabından sevgilisi Tuba Büyüküstün'le fotoğraflarını paylaşmış,  şu duygusal notu düşmüştü:

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