Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen ilişkisinde yeni bir kriz! Kimselere aldırmadılar
Olaylı başlayan aşkta iddialara göre yine kriz çıktı. Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen, uçakta kimselere aldırmadan kavga etti.
Son zamanlarda birlikte görülmemek için yoğun çaba harcayan Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen çiftinin olaylı başlayan aşkları krizle devam ediyor. İkilinin haklarında çıkan ayrılık aşamalarında oldukları dedikoduları hızla yayılmaya başladı.
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Son olarak, Umut Evirgen'in Tuba Büyüküstün hakkında, ''Tuba’nın istekleri bir türlü bitmiyor'' dediği iddia edilerek Evirgen'in artık dert yanmaya başladığı dedikoduları ortalığı karıştırmıştı.
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Bu dedikodular ikilinin ilişkide kriz yaşadıklarını gözler önüne sererken ortaya atılan yeni bir iddia ise uçakta kimselere aldırış etmeden kavga ettikleri oldu.
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Lost Secret sitesinin haberine göre; ikili bilinmeyen bir sebeple uçakta büyük bir tartışma yaşadı.
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