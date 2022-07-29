Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak fena yakalandı

Yeni bir aşk mı doğuyor?

Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları 'Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi. İkilinin ismi 2017 yılında da aşk dedikodularına karışmış, o dönem Onur Saylak ile evli olan Büyüküstün hakkında ihanet iddialarını yalanlamıştı.