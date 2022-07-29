Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak fena yakalandı
Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak Kuruçeşme'de bir aracın içinde görüntülendi. Kameraları fark eden ikilinin panik halleri dikkat çekti.
Magazin dünyasının sevilen ismi Tuğba Büyüküstün, önceki gece Murat Boz, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak ile Kuruçeşme'de çevirmeye takıldı. Kamera ışıklarını gören Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak elleriyle yüzlerine kapattı. Bu durum magazin dünyasında ‘ikilinin arasında aşk mı yaşanıyor’ sorularını gündeme getirdi.
Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendiler.
Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik halleri
Öte yandan Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın olduğu araç ise mekanın hemen 200 metre ilerisinde çevirmeye takıldı. Kamera ışıklarını bir anda gören çift, ilk başlarda yüzlerini gizledi. Özel şoförün sürdüğü araç kontrollerinin yapılması sonrası gönderildi.
Yeni bir aşk mı doğuyor?
Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları 'Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi. İkilinin ismi 2017 yılında da aşk dedikodularına karışmış, o dönem Onur Saylak ile evli olan Büyüküstün hakkında ihanet iddialarını yalanlamıştı.