Tuba Büyüküstün ve Ekin Mert Daymaz'ın aşk iddiası bomba gizli yaşıyorlar
Tuba Büyüküstün yeni bir aşka yelken açtı. İddialara göre, güzel oyuncu gönlünü Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı.
Geçtiğimiz aylarda Umut Evirgen ile ilişkisi sona eren ünlü Tuba Büyüküstün yeni bir aşka yelken açtı. İddialara göre, Büyüküstün gönlünü bu kez meslektaşı Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı.
Takvim'in haberine göre, 38 yaşındaki Tuba Büyüküstün kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile yeni bir aşka yelken açtı.
Ortak dostları sayesinde tanışıp bir ay önce aşk yaşamaya başlayan ikili, basından uzak kalmak için de Bağdat Caddesi'nde buluşuyor. İlişkilerinin ortaya çıkmaması için birbirlerini Instagram'da da takibe almamış.
Tuba Büyüküstün bir süre önce işletmeci Umut Evirgen'den ayrılmıştı. 29 yaşındaki Daymaz, bugüne kadar Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Melisa Döngel ve Simay Barlas'la aşk yaşadı.