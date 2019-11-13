Tuba Büyüküstün ve Beren Saat istemedi Fahriye Evcen bakın ne kadara anlaştı
Tuba Büyüküstün ve Beren Saat'in reddettiği teklifi Fahriye Evcen kabul etti, bakın ne kadara anlaştı.
Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesi bulunan, dizileri kapış kapış satılan ve izlenme rekorları kıran Tuba Büyüküstün'e Ortadoğu'da etkili olacak bir reklam kampanyası için lens firması teklif götürdü. Büyüküstün, kendisine tam 2 milyon lira teklif eden markaya ise olumsuz yanıt verdi.
Sağlıktan ve doğallıktan yana olduğunu belirten Tuba Büyüküstün 2 milyon liralık teklifi elinin tersiyle itti.
Tuba Büyüküstün'ün teklifi reddetmesinin ardından marka bu sefer Beren Saat'i hedef aldı ve 1 milyon TL teklifle Beren Saat'in kapısını çaldı. Fakat Beren Saat de Büyüküstün gibi doğallıktan yana bir oyuncu olunca marka yine reddedildi.
Tuba Büyüküstün ve Beren Saat'in ardından marka, üçüncü teklifi Fahriye Evcen'e yaptı ve Saat ile Büyüküstün'ün kabul etmediği teklifi Evcen, 750 bin TL karşılığında kabul etti.