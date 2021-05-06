Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı'yla yollarını ayırdı yeni dizisi şimdiden belli oldu
Star TV'deki Sefirin Kızı dizisinden Neslihan Atagül'ün yerine gelen Tuba Büyüküstün'ün çekimleri bitti. Sefirin Kızı dizisiyle yollar ayrıldı.
Yayımlandığı ilk zamanlar herkesin ilgiyle takip ettiği fakat zamanla reytinglerde kayıp yaşayan Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü de yaşanınca final kaçınılmaz oldu. Neslihan Atagül'ün rahatsızlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı diziden birçok oyuncu da çıktı. Tuba Büyüküstün ise Neslihan Atagül'ün yerine diziye girdi.
Zaten çok kan kaybeden bir yapım olunca diziyi Tuba Büyüküstün de kurtaramadı. Önümüzdeki günlerde final bölümüyle Sefirin Kızı, seyirci karşısına çıkacak. Tuba Büyüküstün'ün ise Sefirin Kızı ile artık ilişiği kalmadı.
Tuba Büyüküstün dizideki sahnelerinin bitmesi üzerine yollarını ayırdı. Önümüzdeki günlerde final yapacak olan Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Tuba Büyüküstün'ün yeni projesi ortaya çıktı.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; SefirinKızı dizisindeki sahnelerini tamamlayan Tuba Büyüküstün OGMMedya'nın Netflix için çekeceği diziye hazırlanıyor.