Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı'yla yollarını ayırdı yeni dizisi şimdiden belli oldu

Yayımlandığı ilk zamanlar herkesin ilgiyle takip ettiği fakat zamanla reytinglerde kayıp yaşayan Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü de yaşanınca final kaçınılmaz oldu. Neslihan Atagül'ün rahatsızlığı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı diziden birçok oyuncu da çıktı. Tuba Büyüküstün ise Neslihan Atagül'ün yerine diziye girdi.