Tuba Büyüküstün ilk kez kendisini yeni dizi Menajerimi Ara'da oynayacak

Tuba Büyüküstün, bu müjdeyi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu, altına ise şunları yazdı:

''Uzuuuuun bir aradan sonra bir tadımlık set kokusu alacağım.. Konuk oyuncu olmak başka bir heyecan, bu kadar aradan sonra kamera karşısına geçmek başka, Tuba Büyüküstün’ü oynamak bambaşka...''