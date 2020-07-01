Tuba Büyüküstün ilk kez kendisini yeni dizi Menajerimi Ara'da oynayacak
Tuba Büyüküstün, dünya çapında izlenme rekorları kıran dizi Call My Agent (Menajerimi Ara) dizisinde kendisini oynayacak. Dizi, Türkiye uyarlamasıyla ekranlara gelecek.
Son olarak Netflix'de yayımlanan bir Osmanlı belgeselinde rol alan ve televizyon ekranlarından uzun bir süre uzak kalan Tuba Büyüküstün, Fransız yapımı olan Call My Agent adlı diziyle ekranlara geri dönüyor.
Yayımlandığı her ülkede izlenme rekorları kıran dizi ''Menajerimi Ara'' adıyla Türkiye'de de yayımlanacak ilk bölüm konuğu da Tuba Büyüküstün olacak. Üstelik Büyüküstün, dizide kendisini oynayacak.
Tuba Büyüküstün, bu müjdeyi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu, altına ise şunları yazdı:
''Uzuuuuun bir aradan sonra bir tadımlık set kokusu alacağım.. Konuk oyuncu olmak başka bir heyecan, bu kadar aradan sonra kamera karşısına geçmek başka, Tuba Büyüküstün’ü oynamak bambaşka...''
''Önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak Menejerimi Ara’nın ilk bölüm heyecanını tüm oyuncuları ve ekibi ile yaşayacak olmak heyecanımı iyice katlıyor.''