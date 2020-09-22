Tuba Büyüküstün ikiz kızlarıyla beraber Instagram'dan paylaştı beğeni yağdı
Tuba Büyüküstün, Onur Saylak'la evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak ile çekildiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
Tuba Büyüküstün yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, altı yıl sonra yollarını ayırmıştı. Büyüküstün ve Saylak'ın 2012 yılında Maya ve Toprak adından iki kızı bulunuyor.
Sosyal medya hesabından kızları ile neşeli hallerini yayınlayan Tuba Büyüküstün, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
38 yaşındaki oyuncu, Maya ve Toprak ile çekildiği kareyi, "Buna 'saf sevgi' deniyor. Üç kalp bir arada attığında..." notuyla paylaştı. Tuba Büyüküstünün anne-kız pozu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Öte yandan Tuba Büyüküstün'ün son günlerde eski futbolcu Ali Güneş ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Bu iddianın çıkış sebebi ise Büyüküstün'ün paylaştığı fotoğrafa Ali Güneş'in yaptığı bir yorum oldu.