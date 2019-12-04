Tuba Büyüküstün geri dönüyor İstanbullu Gelin'in yazarı Camdaki Kız yeni projesi oldu

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Cesur ve Güzel dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün, uzun bir süredir ekranlarda yer almayınca hayranları sitem etmeye başlamıştı ki müjdeli haber geldi. Büyüküstün'ün yeni projesi belli oldu.