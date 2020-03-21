Tuba Büyüküstün evden çıkamayanlar için müjdeyi işte böyle duyurdu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalanlar için Tuba Büyüküstün, 'Herkese iyi geleceğini düşünüyorum' diyerek müjdeli haberi verdi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, Türkiye'de de her gün şiddetini arttırarak yayılmaya devam ediyor. Birçok kişi evlerine kapandı ve zaruri olmadıkça dışarı çıkmıyor. Ünlü isimler de sosyal medya üzerinden halkı bilinçlendirmek adına 'Evde kal' paylaşımları yapıyor.
Tuba Büyüküstün de evde kalanlar için müjdeli haberi duyurdu. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan YouTube kanalı üzerinden artık sohbetler yayımlayacağını söyledi.
Tuba Büyüküstün açıklamasında, şunları söyledi:
"Toplumsal hatta küresel olarak alışık olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Biliyoruz ki zorunda olmadıkça evden çıkmamamız gerekiyor.''
''Bir süre belirsizlik var ve çılgın sorular var kafamızda. Bu soruları bu dönemde sohbet ederek aşmaya karar verdim.''