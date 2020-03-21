Tuba Büyüküstün evden çıkamayanlar için müjdeyi işte böyle duyurdu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, Türkiye'de de her gün şiddetini arttırarak yayılmaya devam ediyor. Birçok kişi evlerine kapandı ve zaruri olmadıkça dışarı çıkmıyor. Ünlü isimler de sosyal medya üzerinden halkı bilinçlendirmek adına 'Evde kal' paylaşımları yapıyor.