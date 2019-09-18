Tuba Büyüküstün eski imajına geri döndü Umut Evirgen'le aşk yaşıyor

2015 Yılında ani bir kararla bir anda upuzun saçlarından vazgeçerek saçlarını kısacık kestiren Tuba Büyüküstün, yeniden eski imajına geri dönüş yaptı. Saçlarının uzun haliyle bir dönem şampuan reklamlarının bir numaralı ismi haline gelen Büyüküstün'ü reklamlardan aldığı rekor ücretler bile durduramamıştı.