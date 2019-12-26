Tuba Büyüküstün de o akıma uydu! Yeni projesini böyle duyurdu

Büyüküstün, "Aramızda yeni bir kanal oluşturmak istedim. Çoook heyecanlıyım. Bu kısa sürede bu yaratımda yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Hayatın her anı bir deneyim. Paylaştıklarınla güzelleşen..." ifadelerini paylaştı.