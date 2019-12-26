Tuba Büyüküstün de o akıma uydu! Yeni projesini böyle duyurdu
Netflix'in Osmanlı Yükseliyor dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün, şimdi internet mecrasına atılmaya hazırlanıyor.
Bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, internet mecrasına atılıyor. Umut Evirgen'la yaşadığı aşk ile gündeme gelen Tuba Büyüküstün müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün kendisine YouTube kanalı açtı. Sosyal medya hesabından duyurusunu paylaşan güzel oyuncu hem tanıtım videosunu hem de küçük bir not ile takipçilerini bilgilendirdi.
Kanalının ilk videosunda; Ercan Saatçi'nin 1995 yılında çıkardığı 'Sayenizde' adlı şarkıyı Özer Atik'le birlikte yeniden söyleyen Büyüküstün, hayatında ilk kez böyle bir şey denediğini de videonun açıklamasında dile getirdi.
Büyüküstün, "Aramızda yeni bir kanal oluşturmak istedim. Çoook heyecanlıyım. Bu kısa sürede bu yaratımda yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Hayatın her anı bir deneyim. Paylaştıklarınla güzelleşen..." ifadelerini paylaştı.