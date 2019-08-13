Tuba Büyüküstün Bodrum'u bikinisiyle salladı! Fit vücuduyla beğeni topladı

Bodrum tatilinden önce sevgilisi Umut Evirgen'le beraber Amerika'da olan Tuba Büyüküstün, imaj yenileyerek saçlarına Afrika örgüsü yaptırmış ve hayranlarını şaşırtmıştı. Afrika örgüsü ile uzattığı saçlarının ıslanmaması için tülbent takan oyuncu, plajda ilgi odağı oldu.