Tuba Büyüküstün Bodrum'u bikinisiyle salladı! Fit vücuduyla beğeni topladı
Oyunculuktaki başarısıyla ünü Türkiye'yi de aşan Tuba Büyüküstün, Bodrum'da bikinili görüntülendi. Büyüküstün, fiziğiyle herkesi büyüledi.
Ekranların özlenen yüzü haline gelen başarılı oyuncu Tuba Büyüksütün, bayram tatilini ailesinin yanında Bodrum'da geçiriyor. Geçtiğimiz gün, Gölköy sahilinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Büyüküstün, bikinili görüntülendi ve fit vücuduyla herkesi büyüledi.
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Bodrum tatilinden önce sevgilisi Umut Evirgen'le beraber Amerika'da olan Tuba Büyüküstün, imaj yenileyerek saçlarına Afrika örgüsü yaptırmış ve hayranlarını şaşırtmıştı. Afrika örgüsü ile uzattığı saçlarının ıslanmaması için tülbent takan oyuncu, plajda ilgi odağı oldu.
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İki çocuk annesi başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, fiziğiyle Bodrum sahillerini salladı. Büyüküstün'ün fit vücudu herkesi büyüledi.
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