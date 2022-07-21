TSK'nın sivillere saldırı düzenlediği suçlamasına flaş açıklama

Irak Dohuk'ta sivillere yönelik yapılan saldırıyla ilişkili olarak TSK'nın hedef gösterilmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin suçlanmasına yönelik yaptığı açıklamada "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" dedi.

Suriye'ye yönelik operasyon hazırlığı için Çavuşoğlu "Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da" dedi.

ABD'nin F16 satışında olası Yunanistan şartı konusuna tepki gösteren Çavuşoğlu "Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Dün bu üzücü haberi aldıktan sonra bir açıklama yaptık. Bir kere daha vefat eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara şifa diliyoruz. İhtiyaç duyulursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Bu saldırı ile ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler de çıktı. Yaptığımız açıklamada bunu net bir şekilde yalanladık daha doğrusu, Tükiye'nin hiç bir zaman sivillere yönelik karşı bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz.

-Büyükelçiliğimize herhangi bir girme söz konusu değil. Gerekli önlemler alındı. Bir grup hadsiz vize ofisimizde bayrağımızı yaktı. Büyükelçiliğimize girme teşebbüsü olmadı. Büyükelçiliğimizde bayrağımızı yarıya indirdik.

-Irak'ta da bugüne kadar hep terör örgütlerine yönelik olmuştur. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi de açıkladık. Bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik suçlamaları reddediyoruz. Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz.

-Malesef Irak'ta DEAŞ önemli bir ölçüde temizlendi fakat PKK terör örgütünün mevcudiyeti son derece güçlü bir şekilde var. Dün Irak'ta toplanan ulusal güvenlik konseyinin açıklamasını tabi bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil fakat en sonunda ülkelerinde terör mevcudiyetinin olduğunu da kabul ediyorlar.”

-Tahran'daki görüşmeler son derece faydalı oldu. İkili görüşmelerde, İran ile 30 milyar dolar hedefimiz var. Hangi adımları atmamız lazım? Petrolün yaptırımdan çıkmasıyla petrol ithalatı, enerji işbirliğini güçlendirmemiz lazım. Terör ortak belamız. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Kaçak göç ile ilgili görüşmelerimiz oldu.

-Putin ile ikili görüşmede, tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

-Suriye'de bizim beklentimiz, kuzey bölgesinden terör örgütünden temizlenmesi. Rusya ile vardığımız bir mutabakat var. Beklentilerimizi ilettik kendilerine.

-Rejime karşı olan güçlü bir muhalefet var. Ülkede neden bu Arap baharını başlattıkları belli. Terörle mücadele konusunda farklı düşünüyoruz. PKK'nın terör örgütü olduğunu herkes biliyor. Bu iki ülkenin açıklamaları ortada ama bizim ne söylediğimiz önemli. Fırat'ın doğusunda PKK'ya yönelik harekata ABD ve Rusya'nın taahhütleri sonrası ara verdik. Bu iki ülke taahhütte bulundu. Bugüne kadar bu gerçekleşmediği için saldırılarını sürdürdü. Böyle durumda ABD, Rusya olsa ne yapar? Askerimiz polisimiz şehit oluyor. Böyle bir durumda tehdit devam edecek. Biz de elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık.