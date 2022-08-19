TSK'nın 'görünmeyenleri' sadece yüzde 10'u geçebiliyor işte Türk keskin nişancılar
Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) uzman keskin nişancı olmak her yiğidin harcı değil. Öyle ki eğitime katılanların sadece yüzde 10'u uzman nişancı sınıfına geçebiliyor. Teröristlerin korkulu rüyası Türk keskin nişancılar, 1200 metredeki hedefi tam isabetle vurabiliyor. İşte Türk keskin nişancıların zorlu eğitiminden fotoğraflar...
TSK'nın yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarında görev yapacak uzman keskin nişancılar, fiziki kondisyonu ve atış becerileri yüksek profesyonel askerler arasından seçilerek ATUNEB'de 3 aşamadan oluşan 9 haftalık eğitime alınıyor.
Keskin nişancı adayı askerler, eğitimleri süresince her güne spor yaparak başlıyor. Adaylar, zorlu bölümlerden oluşan pentatlonda yaptıkları çalışmalarla çeviklik, dayanıklılık ve denge becerilerini artırıyor.
Keskin nişancıların, zorlu arazi koşullarında birçok kas grubunu aynı anda kullanması gerektiği için adaylara her gün kürek çekme egzersizi de yaptırılıyor.
800 metredeki hedefe karşı eğitim
Adaylara, eğitimin ilk aşamasında, kullanacakları keskin nişancı tüfekleri hakkında dersler veriliyor. Temel nişancılık ile hava koşullarının uzun mesafeli atışa etkileri konusunda da eğitim alan adaylar, 800 metreye kadar çeşitli hedeflere yaptıkları atışlarla öğrendiklerini uygulama ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor.