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TSK'nın caydırıcı gücüne HANÇER ve DİNÇER katıldı

İhlas Haber Ajansı
TSK'nın caydırıcı gücüne HANÇER ve DİNÇER katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin ve caydırıcı gücünü artıracak, özellikle meskun mahal operasyonlarında personelin güvenli bir şekilde mücadelesini destekleyecek insansız kara araçları HANÇER ve DİNÇER özellikleri ile kendine hayran bırakıyor.

TSK'nın caydırıcı gücüne HANÇER ve DİNÇER katıldı

Özellikle meskun mahal operasyonlarında kullanılmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, emniyet ve jandarma güçlerinin etkin ve caydırıcı gücünü artırmayı amaçlayan insansız kara araçları özellikleri ile nefes kesiyor.

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TSK'nın caydırıcı gücüne HANÇER ve DİNÇER katıldı

İnsansız kara aracı üretiminde geniş bir yelpazeye sahip olan Elektroland firması, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının önderliğinde Türkiye’nin bu alanda elini kuvvetlendirecek ürünler üretmeye devam ediyor.

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TSK'nın caydırıcı gücüne HANÇER ve DİNÇER katıldı

Zor şartlarda taktik harekat kabiliyetine sahip, kolay taşınabilir, keşif gözetleme, EYP tespit, haritalama, silah modülü, patlayıcı taşıma bırakma amacı ile kullanılabilen, gelişmiş haberleşme yeteneği sayesinde uzaktan kontrolleri sağlanabilen farklı konfigürasyonlardaki hafif insansız kara aracı DİNÇER ile güvenlik güçlerinin adeta eli kolu olunacak.

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TSK'nın caydırıcı gücüne HANÇER ve DİNÇER katıldı

Öte yandan her türlü arazi koşuluna uyum sağlayan, silah sistemi ve ihtiyaç duyulan farklı faydalı yüklerin takılabildiği, uzaktan kontrol paneli üzerinden manuel uzaktan sürüş özelliklerinin yanı sıra, yarı otonom kontrol edilebilen ve üstün hareket kabiliyetine, yapay zeka sayesinde hedef tanımlama, sınıflandırma ve önceliklendirme algoritmaları sayesinde tehditleri tespit ve takip etme yeteneklerine sahip olan orta sınıf insansız kara aracı HANÇER ile zorlu arazi koşullarında görev yapabiliyor.

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