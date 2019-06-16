TSK'dan hamle! İdlib bölgesine ağır sevkiyat

TSK'nin ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.

Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Hader beldesinin Tel Eys köyünde kurulan 6 nolu ve sınıra yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Anadan ilçesi kırsalında bulunan 4 nolu gözlem noktası, Halep'in batı kırsalına hakim konumuyla stratejik öneme sahip. İki nokta da rejim mevzilerine çok yakın konumda.