TSK'dan emekli oldu serasını kurdu geliştirdiği sistemle kazancını ikiye katladı
Çorlu’da ikamet eden emekli asker, emekli olunca önce seracılık okudu ardından da kurduğu 11 dönümlük serayı ara tarım uygulamalarıyla 33 dönüm gibi kullanarak kazancını katladı.
Çorlu’ya 9 kilometre mesafede Şahpaz Mahallesi’nde yılda 5 ton kiraz üretimi yapan bir bahçesi bulunan emekli asker Zekai Üzüm, bununla da yetinmedi, 11 dönüm araziyi ağaç aralarında sebze, tel boylarında üzüm yetiştirerek 33 dönüm gibi kullandı. Arsasında arıcılık ve tavukçuluk da yapan Zekai Üzüm’ün en çok dikkat ettiği konu ise iyi tarım uygulamaları.
Müşteriler dalından topluyor: 27 yıllık meslek hayatının ardından emekli olarak köy hayatına geri dönen ve emekli ikramiyesi ile satın aldığı 11 dönümlük arazide hayallerini gerçekleştiren Zekai Üzüm bahçesine gelenlere satın almayı istedikleri meyve ya da sebzeyi kendileri toplama imkanı da sunuyor.
TSK'dan emekli oldu seracılık eğitimi aldı: Türk Silahlı Kuvvetlerinde 27 yıl görev yaptıktan sonra emekli olduğunu aktaran Üzüm, “Köy çıkışlı olmam sebebiyle belki aslımıza döndük, tarımla uğraşmaya karar verdik. Emekli olduktan sonra 2 yıl yüksek okulda seracılık eğitimi aldım, eş zamanlı olarak da bu bahçeyi kurdum. Burada meyveden sebzeye, tavuktan arıya yoğun bir üretim yapıyoruz." dedi.
İlaç kalıntısı yok: Bir noktada burada fayda sağlıyoruz. İki yıldır üretimimiz iyi tarım uygulamaları standardına uygun, ilaç kalıntısı olmayan, laboratuvarda tahlil edildikten sonra üretim satışa giriyor" ifadelerine yer veren Üzüm, Yakın bölgelerden Tekirdağ’dan, Çorlu’dan, Silivri’den müşterileri olduğunu ve 12 yıldır satış yaptığını anlattı.