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TSK ve MİT K. Irak'ta Erbil şehidimizin planlayıcılarını vurdu

TSK ve MİT K. Irak'ta Erbil şehidimizin planlayıcılarını vurdu

TSK ve MİT tarafından ortak operasyonda geçtiğimiz günlerde Irak'ın Erbil şehrinde konsolosumuzu şehit eden PKK'lı planlayıcılar vuruldu.

TSK ve MİT Kuzey Irak'ta düzenlenen iki ayrı operasyonla Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu.

Ne olmuştu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de 17 Temmuz Çarşamba günü bir restorana saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırı sonucu Türkiye Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse ile iki Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Fail yakalanmıştı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, 2 Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği saldırının faili Mazlum Dağ, MİT tarafından Kuzey Irak'ta yakalanmıştı. 

Ayrıntılar geliyor...

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