TSK, tankları Yunan sınırına sevk ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladı.

Abone ol

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri tüm engellemelere rağmen devam ederken bölgede gerilim arttı.

Yunanistan'ın kıta sahanlığı konusundaki kabul edilemez önerileri ve dayatmaya çalıştığı haritalar, Türkiye tarafından sert bir dille reddedildi.

NATO'nun arabuluculuğu ile Türkiye ve Yunanistan'ın teknik konularda görüşmelerin başladığı açıklansa da Yunan hükümetinin dayatmaya çalıştığı istekleri nedeniyle henüz bir mütabakata varılamadı.

Bunun yanında, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde Ege adalarına sivil feribotlarla asker çıkarması gerilimi iyice artırdı.

Tanklar Yunanistan sınırına doğru yola çıktı

Türkiye'de bu hamlenin ardından Yunanistan sınırına tank sevkiyatına başladı.

Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, tırlara yüklenerek Edirne istikametine doğru yola çıktı.

Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.

Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.