TSK Suriye'nin kuzeyini vuruyor da Türkiye'nin göbeğinde ahlakımıza sıkanlar ne olacak?

Gülşen denilen şahıs İstanbul'daki bir mekanda sahne almış ve konserinin ilerleyen dakikalarında oradaki birini hedef alarak "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" demişti.

Toplumda yankılanan ve yargıya taşınan bu çirkin durum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu şahıs hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatmasının ardından Gülşen tutuklandı sonra cezası ev hapsine çevrildi, yurt dışı yasağı verildi falan filan...

Gelin görün ki 14/28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan kazanırsa Türkiye'yi terk edeceğini söylemişti. İyi de neydi Gülşen'e Türkiye'yi dar eden?

Türkiye'de;

LGBT propagandasına izin verilmeyişi mi?

Yarı çıplak sahne şovlarına tepki alması mı?

Sahneyi hakaret kürsüsüne çevirememesi mi?

Bunlar ve bunlar gibi daha nice yanlışı yapmasına zemin bulamamış olması Gülşen'i Türkiye'de nefes alamaz hale getirmişti. Seçimlerden sonra ülkeye dönüş yaptı kısacası tükürdüğü tükürüğü yaladı.

Peki ama neden? Bu şahıs kimlerden güç aldı da Türkiye'de kalma kararına vardı? Gelin bakalım;

Tutuklanmasının ardından savcı ve hakimlere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı?

Tutuklandıktan sonra Fenerbahçe taraftarının verdiği destekten mi?

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’ndan gelen "Boyun eğmeyeceğiz!" açıklamasından mı?

Tutuklanmasına Aynur Aydın, Selda Bağcan, Mabel Matiz, Harun Tekin, Ahmet Ümit, Sıla Gençoğlu gibi sözde sanatçılardan tepki gelmesinden mi?

Gülşen'in aklı başına gelmemiş ve aldığı ceza bezdirmemiş olmalıydı ki geçenlerde Yunan tanrıçası kostümüyle İstiklal Marşımızı söylemesiyle yine yeniden tüm Türkiye'ye hakaret etti.

Konserlerinde LGBT simgeleri ve destekleyici söylemleri ile bir hayli sinir uçlarımıza dokunan Gülşen adeta toplum ahlakının üzerinde tepiniyor.

Antalya'daki konserinde giydiği sahne kıyafetiyle kendisini dinlemeye gelen gençleri düştüğü gayya kuyusuna çekti. Pantolonuna verilen beli düşmüş, daha doğrusu "uçkuru düşmüş" şekliyle yine yeniden arsızca sahnedeydi.

"Bu şekilde söylemlerim yanlış anlaşıldıysa bir daha farklı şekillerde konuşurum ama yine de söyleyeceğimi söylerim" diyerek arsızlığa devam edeceğinin ilamını yapan isimler bunlar.

Şanlı ordumuz TSK Suriye'nin kuzeyinde yüzlerce teröristi ve inlerini imha ediyor ama gelin görün ki; ahlak terörü Türkiye'nin göbeğinde esiyor. Sinsice sıkıyor, derinden nüfuz ediyor ve kan kaybettiriyor en hassas noktamız, olmazsa olmazımız ahlakımıza!

Biz gençlerimize; ailede, okulda; terbiye, adab-ı muaşeret öğretmeye çalışırken, topluma mal olmuş maalesef böylesi isimlerin ya diliyle ya da bedeniyle verdiği mesaj o kadar çirkin ve akıttığı zehir o kadar keskin ki!

Şimdi kalkıp bana o ahlaksız kıyafeti moda diye ya da tarz diye kimse savunmasın yutmam! Dili sussa başka bir yeriyle ahlak seviyemizi düşürmeye ant içmişlerin; kendi akıllarınca "siz uçkurunuza sahip çıkın bak ben sizin evlatlarınızı nasıl yoldan çıkartıyorum!" "Siz ahlaklı geçinin durun, ben sizin gençlerinize kendi ahlakımı böyle aşılarım!" demesine göz yumamam.

Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun seni sanatçı diye gidip dinleyen tayfaya! Yazıklar olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin çatısı altında özgürlük kılıfıyla ahlaksızlık satanlara! Türkiye yedi düvelde terörle mücadele ederken bir de içimizde bize sağ gösterip sol vuranlara yazıklar olsun! Sinsice içimizde pusu kurmuş 5 para etmez sahne şaklabanlarına yazıklar olsun!

Ne mutlu bu çirkinliği, bu sinsi tuzağı, bu fırsatçılığı görüp de kınayan ve hizasını, yönünü yeniden belirleyen ferasetli gençlerimize! Uyananlar uyuyanları uyandıracak başka yolu yok bunun! Uyanmaktan geçer yolu huzurun...

Haydi gençler kırın zincirleri! Kesip atın, sizi özünüze yabancılaştıran sevgileri kalbinizden! Acımadan söküp atın! Ve dönüp arkanıza bile bakmayın. Çünkü üzerinize bulaştırılmaya çalışılan bu pislikleri sizler temizleyeceksiniz ve gelecek sizinle güzelleşecek.